» العراق.. العثور على جثة إمام مقتولاً في أربيل

23 نوفمبر 2019 - 01:15 م

عثرت قوات الأمن العراقي على جثة إمام وخطيب جامع حاجي عاصي بمدينة كركوك يوسف أحمد شيخ بزيني في بناء قيد الإنشاء في عاصمة كردستان.

وقالت شرطة أربيل إنها عثرت على الجثة في شقق زانياري، دون ظهور أي أثر لاستخدام العنف أو إطلاق الرصاص على جسده، وأن وفاته حصلت إثر سقوطه من مكان مرتفع.

وطالبت أسرته حسب شبكة رووداو الإعلامية، بكشف ملابسات الحادث.

وقال أوستا رسول خال الإمام يوسف: "إن بزيني كان قد توجه يوم 20 نوفمبر الجاري إلى مدينة أربيل، لإنهاء أوراق نقل منصبه الوظيفي، من معلم متوسطة إلى التعليم العالي، إلا أنه وللأسف تم إبلاغ عائلته هذا الصباح من قبل شرطة أربيل بالعثور على جثته في بناء غير مكتمل في أربيل".