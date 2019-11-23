اكتشافات أثرية جديدة..165 تمثالا لقطط و25 صندوقا خشبيا ملونا

23 نوفمبر 2019 - 12:36 م

أعلن وزير الآثار الدكتور خالد العناني، عن الاكتشافات التي توصلوا إليها في مقبرة سقارة، المعلن عنها اليوم، وهي تتضمن 75 تمثالا من القطط المختلفة الأحجام والأشكال مصنوعة من الخشب والبرونز و25 صندوقا خشبيا بأغطية مزينة بكتابات هيروغليفية بداخلها مومياوات لقطط.

وأضاف في تصريحات صحفية أنهم اكتشفوا أيضًا تماثيل من الخشب لحيوانات مختلفة منها النمس والعجل أبيس وتماسيح صغيرة الحجم وبقايا تماسيح محنطة للإله أنوبيس، ومومياوات لحيوان النمس، بالإضافة إلى العثور على جعران كبير الحجم مصنوع من الحجر، وجعارين صغيرة مصنوعة من الخشب والحجر الرملي عليها مناظر آلهة.

كما تم اكتشاف تمثال من الخشب مميز الشكل لطائر أبو منجل ومجموعة من تماثيل لآلهة مصرية قديمة منها 73 تمثالا من البرونز للإله أوزير و6 تماثيل خشبية للإله بتاح سوكر و11 تمثالا للآلهة سخمت مصنوعة من الفيانس والخشب وكذلك تمثال جميل من الخشب للآلهة نيت.