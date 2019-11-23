» شاهد.. شجرة تنبت من داخل سيارة فجأة

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متابعات - أمينة عبد العال

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيارة على الطريق في مدينة نانت الفرنسية وبداخلها شجرة أنبتت دون أن يحدث للسيارة أي خدوش.

ويظهر مقطع الفيديو رجل يتحدث العربية في تعجب عن كيفية إنبات الشجرة من داخل السيارة دون أن يحدث أي خدوش أو كسر بالعربية.

 وكتب مشارك الفيديو: "ده تجسيد قام به مجموعة من الشباب داعين للمحافظة على الطبيعة وإن الإنسان تعدى على الطبيعة فحاولوا عكس الحكاية".

وعلق الدكتور سامي زايد على صفحة "المصريون" قائلاً: "هي قطعة فنية من فن الشارع تم تصميمها من قبل الشركة الفرنسية "رويا لدي لوكس"، المعروفة بأعمالها الفنية في الشوارع مثل هذا العمل وغيره من الأعمال الفنية التي تتحدى المنطق".


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