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شاهد.. أغنية إليسا لثوار لبنان

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اليسا
اليسا

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فيديو كليب

ثوار لبنان

أهدت الفنانة اللبنانية، إليسا، الشعب اللبناني والثوار أغنية جديدة تعبر عنهم ، وذلك بعد ما وعدت متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأغنية للثوار.

ويظهر في الفيديو كليب لقطات حية من مظاهرات لبنان، في عدة ساحات بلبنان، كما تظهر إليسا في لقطة أثناء مشاركتها في المظاهرات .

والأغنية من كلمات سهام شعاع، وألحان محمد رحيم، وتوزيع نيمان .

وشهدت لبنان، موجة من الاحتجاجات، في الآونة الأخيرة، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وفرض الضرائب .


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