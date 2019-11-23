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هكذا احتفلت منة شلبي بعيد ميلاد الفنانة هند صبري

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منة شلبي
منة شلبي

علا خطاب

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نشرت الإعلامية، بوسي شلبي، عبر حسابها على "إنستجرام"، مقطع فيديو لهند صبري ومن شلبي، وهما يرقصان سويًا في عيد ميلاد هند صبري، الذي تزامن مع حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 41 .

ويظهر في الفيديو، هند صبري وهي ترقص برفقة منة شلبي، وفي المقابل تورتة عيد ميلاد.

جدير بالذكر، أن هناك علاقة صداقة قوية تربط بين هند صبري، ومنة شلبي، حيث عملا مع بعض في فيلم "أحلى الأوقات" و"بنات وسط البلد".

وكانت انطلقت فعاليات حفل افتتاح القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ41، الأربعاء الماضي، بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور فني وإعلامي حاشد .

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