حدث تاريخي في السعودية لأول مرة

23 نوفمبر 2019 - 10:58 ص

أفادت صحيفة الشرق الأوسط، بأن المملكة العربية السعودية تتسلم، اليوم السبت، ولأول مرة رئاسة مجموعة العشرين لمدة عام، خلفًا لدولة اليابان.

ووصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إلى ناجويا فى وقت مبكر، أمس، لتمثيل السعودية فى الاجتماع الذى سيكون آخر الاجتماعات الوزارية ذات الصلة برئاسة اليابان للدورة الحالية للمجموعة، وعقد الوزير السعودى عددًا من الاجتماعات الثنائية مع نظرائه ومسئولين من الدول الأخرى، استعدادًا للجلسات الرسمية اليوم.

وحسب الصحيفة، يعقد وزراء خارجية دول مجموعة العشرين آخر اجتماعاتهم للدورة الحالية فى مدينة ناجويا اليابانية، صباح اليوم، قبل أن تنتقل رئاسة الدورة المقبلة اليوم إلى السعودية، التى تستعد لاستضافة القمة المقبلة فى نوفمبر 2020.

والتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، أمس، فى مقر انعقاد اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، كلاً من وزير خارجية اليابان موتيجى توشيميتسو، وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز، وزير خارجية جمهورية تشيلى تيودور ريبيرا، وزير خارجية جمهورية الأرجنتين خورخى فاورى، وزير الدولة فى المملكة المتحدة لشؤون الكومنولث والأمم المتحدة وجنوب آسيا أحمد محمود طارق.

وجرت خلال اللقاءات التي عقدت على هامش اجتماع دول العشرين، مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، بما يسهم فى تحقيق المصالح المشتركة بين المملكة وتلك الدول، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.