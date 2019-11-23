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أزهري: هذا القرار أنقذنا من الرجعية

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الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف
الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف

إيمان هاني

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صدى البلد

الأزهر

الأوقاف

الخطبة

أزهري

أثنى الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، على قرار وزارة الأوقاف بتعميم خطبة الجمعة الموحدة على كل المساجد في مصر، قائلاً: "القرار أنقذنا من الرجعية".

 وأضاف "رضا" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، قائلاً: "قبل الخطبة الموحدة كنا نعاني من خطاب رجعي لديه خصومة وقطيعة مع الواقع"، مرحبًا بمتابعة وتنظيم وزارة الأوقاف للخطبة الموحدة لإيجاد طرح مختلف ومهم لقضايا عصرية وحياتية.

وتابع: "الخطبة الموحدة تعد من أهم إنجازات الوزارة، وشيء عصري، وأضافت عنصرًا إلى الخطبة لم يتطرق إليه الخطباء من قبل، وهو أدب الاختلاف، وتنوع الثقافات بين الناس".

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