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31 مليون دولار حملة "بلومبرج" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

عرب وعالم

مايك بلومبرج رئيس بلدية نيويورك السابق
مايك بلومبرج رئيس بلدية نيويورك السابق

متابعات - أمينة عبد العال

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تفوق مايك بلومبرج رئيس بلدية نيويورك السابق على الرؤساء الأمريكيين، حيث بلغت قيمة إعلانات اشتراها  من 20 ولاية مختلفة مبلغ 31 مليون دولار، ضاربًا بذلك الرقم القياسي للرئيس السابق باراك أوباما الذي أنفق فيه 25 مليون دولار في آخر أسبوع من حملته الانتخابية في 2012.

وتتزايد احتمالات مشاركة بلومبرج في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في خطوة اعتبرها المرشح الديمقراطى بيرني ساندرز منافية للديمقراطية، بسبب هذه الإعلانات الضخمة التي قام بشرائها.

ويعتبر بلومبرج البالغ من العمر 77 عامًا، والذي ترأس بلدية نيويورك من 2002 إلى 2013، من أغنى أغنياء العالم، مع 17 ديمقراطيًا ينافسون الرئيس الحالي دونالد ترامب في نوفمبر 2020.

ووجه السيناتور بيرني ساندرز أكثر المرشحين انتقادًا للأصحاب المليارات، في تصريحات إعلامية قائلاً: "إنه يشعر بالاشمئزاز من فكرة أن مايكل بلومبرج أو أي ملياردير يمكنه أن يعتقد أنه قادر على الالتفاف على العملية السياسية وتوظيف عشرات ملايين الدولارات لشراء انتخاباتنا".

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