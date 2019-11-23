استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

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الدولار

البنوك

استقرت أسعار الدولار أمام  الجنيه، في تعاملات اليوم السبت، الموافق 23/11/2019، بعدما شهد الدولار تراجعًا بقيمة قرشين خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

أسعار الدولار في البنوك المصرية:

أسعار الدولار في البنك المركزي

16.0548

16.174

أسعار الدولار في بنك مصر

16.05

16.15

أسعار الدولار في البنك الأهلي

16.05

16.15

أسعار الدولار في بنك القاهرة

16.05

16.15

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.05

16.15

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.05

16.15

أسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16.07

16.16

أسعار الدولار في بنك عودة

16.05

16.15


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