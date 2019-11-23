استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

علا خطاب
استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه، في تعاملات اليوم السبت، الموافق 23/11/2019، بعدما شهد الدولار تراجعًا بقيمة قرشين خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
أسعار الدولار في البنوك المصرية:
أسعار الدولار في البنك المركزي
16.0548
16.174
أسعار الدولار في بنك مصر
16.05
16.15
أسعار الدولار في البنك الأهلي
16.05
16.15
أسعار الدولار في بنك القاهرة
16.05
16.15
أسعار الدولار في بنك الإسكندرية
16.05
16.15
أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي
16.05
16.15
أسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
16.07
16.16
أسعار الدولار في بنك عودة
16.05
16.15
ظهر11:46 ص
فجر
05:06
شروق
06:34
ظهر
11:46
عصر
14:39
مغرب
16:58
عشاء
18:28