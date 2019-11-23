» تعليق ناري من مدرب كوت ديفوار بعد الخسارة من مصر

23 نوفمبر 2019 - 08:42 ص

شدد حيدر سواليهو - المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأوليمبي - على أحقية منتخب مصر الأوليمبي في الفوز باللقب الأفريقي على حساب فريقه.



وقال في تصريحات عقب المباراة : نعم منتخب مصر هو الأحق .. وعدت الناس في بلادي أن يتحقق إنجاز ، وقد تحقق الإنجاز بالفعل بالصعود إلى الأوليمبياد وأنا سعيد للغاية بهذا الأمر.



وتابع: "أشكر الجمهور المصري الذي تواجد في الملعب وقضينا أفضل أيامنا في مصر".



وتوّج المنتخب المصري، الجمعة، بلقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه.





وتغلب المنتخب المصري على نظيره كوت ديفوار بهدفين لهدف في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ملعب "القاهرة الدولي" بالعاصمة المصرية.





وكان المنتخبان المصري والإيفواري قد حسما بطاقة التأهل والعبور إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة التي ستقام في طوكيو 2020.





جاءت بداية المباراة سريعة من جانب المنتخب الإيفواري، حيث بحث لاعبوه عن فرصة إحراز هدف التقدم، قابله ميل أداء المنتخب المصري للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.





ومع حلول الدقيقة 37 بادر المنتخب المصري بإحراز هدف التقدم عن طريق كريم العراقي الذي تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها أرضية زاحفة في المرمى.





وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين دون أن تتغير النتيجة، لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر بهدف دون رد.





وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه المنتخب المصري عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو كوت ديفوار من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل.





وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين إلى أن جاءت الدقيقة 89 لتشهد التعادل عن طريق أبو بكر دومبيا لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل.





ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، ولم تتغير النتيجة في الشوط الإضافي الأول لينتهي بالتعادل الإيجابي.



