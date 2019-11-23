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هاني شنودة يكشف مفاجأة ستصدم كل محبي عمرو دياب

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عمرو دياب
عمرو دياب

أحمد عادل شعبان

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عمرو دياب

كشف الموسيقار هاني شنودة عن رحلة المطرب عمرو دياب من بورسعيد وحتى وصوله إلى القمة في مصر.

وقال "شنودة" في حوار مع فضائية صدى البلد: أثناء وجودي ببورسعيد فوجئت بشاب يطرق باب غرفتي بإحدى الفنادق ويطلب مني أن أساعده ليصبح مطربا.

وأضاف: وجدت هذا الشاب هو عمرو دياب فأعجبت بصوته كثيرا وهيئته التي تصلح لتصوير الكليبات التي كانت سببا أساسيا لنجاح أي مطرب وقتها.

واستدرك: طلبت منه أن يتخلى عن اللهجة البورسعيدية والسفر للقاهرة لكي يستطيع الوصول إلى الاحتراف في مجال الغناء ففوجئت به جاهزا في اليوم التالي للسفر معي إلى القاهرة وهو في سن العشرين فقط .

واستدرك: بعد ذلك قام عمرو بتغيير اسمه ، فبالمناسبة اسمه الحقيقي ليس (عمرو) بل اسم آخر لكني لن أذكره .. إذا أراد هو ذكره فذلك أمر يخصه لكن اسم عائلته ينتهي بـ(دياب) فعلا.

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