» حسام غالي يختار نجم المنتخب الأوليمبي خليفة له: الكابيتانو الجديد

23 نوفمبر 2019 - 05:38 ص

وجه حسام غالي - نجم النادي الأهلي سابقا - رسالة إعجاب لنجم الأهلي والمنتخب الأوليمبي رمضان صبحي بعد اختياره أفضل لاعب في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة .



ونشر "غالي" صورة لرمضان صبحي وكتب عليها : new capitano ramdan sobhi "



وعلق على الصورة قائلا : أنت بقيت حاجة تفرح.



و توّج المنتخب المصري، الجمعة، بلقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه.





وتغلب المنتخب المصري على نظيره كوت ديفوار بهدفين لهدف في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ملعب "القاهرة الدولي" بالعاصمة المصرية.





وكان المنتخبان المصري والإيفواري قد حسما بطاقة التأهل والعبور إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة التي ستقام في طوكيو 2020.





جاءت بداية المباراة سريعة من جانب المنتخب الإيفواري، حيث بحث لاعبوه عن فرصة إحراز هدف التقدم، قابله ميل أداء المنتخب المصري للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.





ومع حلول الدقيقة 37 بادر المنتخب المصري بإحراز هدف التقدم عن طريق كريم العراقي الذي تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها أرضية زاحفة في المرمى.





وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين دون أن تتغير النتيجة، لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر بهدف دون رد.





وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه المنتخب المصري عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو كوت ديفوار من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل.





وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين إلى أن جاءت الدقيقة 89 لتشهد التعادل عن طريق أبو بكر دومبيا لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل.





ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، ولم تتغير النتيجة في الشوط الإضافي الأول لينتهي بالتعادل الإيجابي.



