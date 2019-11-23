مفاجأة مدوية عن سر تظاهر وائل غنيم بالجنون

23 نوفمبر 2019 - 12:40 ص

أكد الخبير الأمني العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، أن وائل غنيم ومحمد علي تجمعهما عدة صفات، أولهما ان الهدف واحد لأن الجهات المحركة لهما تريد منهما الظهور بالمظهر الحالي لجذب الانتباه، مشيرا إلى ان الإثنان يتشابهان في الأسلوب والألفاظ والخشونة.



وأضاف "عكاشة" خلال مقابلة على قناة "اسكترا نيوز"، أن الجهات التى تحرك "غنيم" أرادت له أن يظهر في 2011، كشخصية منمقة، وصاحب كاريزما ينجذب لها الشباب، ولكن صفات هذه الشخصية لم تعد ملائمة للظروف الحالية، فجعلت "غنيم" يتظاهر بالجنون.

