» شاهد.. ظهور مثير لـ رضوى الشربيني على الهواء

23 نوفمبر 2019 - 12:20 ص

قامت الإعلامية رضوى الشربيني، بإستعراض عدة استخدامات للإيشارب كوضعه كشال، أو حزام، وذلك خلال فقرة عن الموضة والأزياء.



وارتدت «الشربيني»، الإيشارب كحجاب، خلال برنامج «هى وبس»، المذاع عبر فضائية «cbc سفرة»، اليوم الجمعة معلقة قائلة :«الله.. يارب اكتبها، وأبقا محجبة»، معربة عن إعجابها وسعادتها بارتدائها للحجاب، قائلة: «أنا مش عايزة أشيلة، يارب اكتبها».

