الكويت مستعدة لاستضافة مفاوضات يمنية جديدة

22 نوفمبر 2019 - 11:50 م

قال مندوب الكويت لدى مجلس الأمن السفير منصور العتيبي، مساء الجمعة، إن بلاده "مستعدة لاستضافة الأطراف اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة للوصول إلى اتفاق نھائي وشامل لھذه الأزمة".



جاء ذلك خلال كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن حول اليمن، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، وسط أجواء متصاعدة تتحدث عن أهمية إنجاز حل نهائي للأزمة اليمنية المستمرة منذ سنوات.

وأضاف العتيبي: "نجتمع اليوم ونحن أمام زخم من المؤشرات الإيجابية البناءة في إطار مسار الأزمة اليمنية".

وأوضح أنه "كان على رأس (المؤشرات) توصل الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الى توقيع اتفاق الرياض في الخامس من الشھر الجاري".

والإثنين الماضي، وصل رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، العاصمة المؤقتة عدن، برفقة 5 وزراء فقط، قادمين من العاصمة السعودية الرياض، في أول خطوة تنفيذية لاتفاق الرياض، وذلك بعد أسبوعين من توقيعه.

وأعرب العتيبي عن أمله أن يكون ھذا الاتفاق "أساسا لبناء الثقة بما يفتح الآفاق أمام التسوية السياسية الشاملة للأزمة".

ورحب بالانخفاض الواضح في الأعمال العسكرية بمدينة الحديدة اليمنية، و"ھو أمر مشجع"، وتمنى استمراره بما يمھد لحوار ومفاوضات بناءة.

وسبق للكويت أن استضافت في 2016 مفاوضات سلام بين الأطراف اليمنية استمرت لأشهر دون أن تسهم في حل.

ويأتي الحديث الكويتي، بعد يومين، من إعلان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في خطاب بمجلس شورى بلاده، عن أمله "أن يفتح (اتفاق الرياض) الباب أمام تفاهمات أوسع للوصول إلى حل سياسي للأزمة وفقاً للمرجعيات الثلاث ويتيح للشعب اليمني العزيز استشراف مستقبل يسود فيه الأمن والاستقرار والتنمية".

وبعد نحو أسبوع من لقاء جمع لقاء السلطان العماني قابوس بن سعيد، الذي تقود بلاده وساطات عديدة لاسيما في الملف اليمني، مع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، في مسقط، عقب توقيع اتفاق الرياض.

وآنذاك، قالت الخارجية العمانية إنها تأمل في الوصول إلى تسوية شاملة تنهي الأزمة اليمنية.

كما يأتي ذلك الإعلان الكويتي، وسط تقارير غربية تتحدث عن محادثات غير رسمية تجمع السعودية مع الحوثيين، وهو الأمر الذي لم تعلق عليه المملكة.

واليوم، عقد مجلس الأمن جلستين علنية ومغلقة بشأن اليمن.

وفي الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن اليمن، قال المبعوث الأممي الي اليمن مارتن غريفيث: "على قيادات اليمن أن تسأل نفسها عن السلام وأن تدرك ما هو المطلوب لتحقيقه وأن تتوصل لتفاهمات سياسية لوقف القتال وبناء اقتصاد البلاد وعلينا أن نستعد لذلك من الآن".