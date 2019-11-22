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رمضان صبحي أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا

الرياضة

رمضان صبحي
رمضان صبحي

المصريون ـ متابعات

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي توج بلقبها الفراعنة اليوم.
ونجح منتخب مصر الأولمبي اليوم في الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف وتحقيق اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.
واختارت اللجنة المنظمة للبطولة رمضان صبحي صانع ألعاب منتخب مصر كأفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

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