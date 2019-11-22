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بينهم نائب المدير..

السودان.. إحالة ضباط كبار بجهاز المخابرات للتقاعد

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كشف مصدر أمني سوداني مطلع، الجمعة، عن إحالة ضباط كبار بجهاز المخابرات العامة السوداني بينهم نائب المدير للتقاعد، في إطار عملية لإعادة هيكلة الجهاز، فيما لم تصدر أي إفادة من السلطات على الفور.
وفي حديثه لمراسل الأناضول، أوضح المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، أن "جهاز المخابرات العامة السوداني أجرى تعديلات وسط هيكله القيادي بإعفاء نائب المدير العام الفريق عوض الكريم قرشي مع رؤساء الهيئات والإدارات".
وأشار المصدر إلى تعيين الفريق أحمد إبراهيم مفضل، نائبا للمدير العام خلفا لقرشي.
وأضاف المصدر أن المحالين للتقاعد بينهم 12 برتبة لواء، دون ذكر سبب تلك الخطوة.
وشغل "مفضل" في وقت سابق، منصب مدير هيئة المخابرات الخارجية بجهاز الأمن والمخابرات الوطني، كما شغل منصب والى ولاية جنوب كردفان في عهد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير .
وفي 14 أبريل/نيسان الماضي، أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي – قبل حله - الفريق أول عبدالفتاح البرهان قرارا بتعيين تعيين أبو بكر دمبلاب مديراً لجهاز الأمن والمخابرات وعوض الكريم القرشي نائبا له بعد قبول استقالة الفريق أول صلاح عبدالله قوش.
وعزلت قيادة الجيش السوداني، في 11 أبريل/نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989: 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. -

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