  • السبت 23 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:10 ص
بحث متقدم
السيسي

السيسى يهنئ المنتخب الأولمبي: إنجاز جديد يسطره شباب مصر

منتخب مصر الأولمبي

مصر تتوّج بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عامًا لأول مرة

أرشيفية

شباب الإخوان.. من الإلحاد إلى الانتحار

الدولار

نشرة اقتصادية.. أسعار الدولار والذهب اليوم

شومان

سؤال لسيدة يصدم وكيل الأزهر السابق.. ما علاقة الأمر بالحجاب؟

الرئيس السيسي

السيسي: وقعنا اتفاقية ستحقق نموًا أعلى لدخل المواطن الإفريقي

علاء علي

بالأسماء: لاعبون شباب خطفهم قطار الموت السريع

سوزان مبارك

خصوم «مبارك» يعلقون على مرض «سوزان».. و«علاء» يرد

صورة

بالفيديو.. سقوط أنبوبة على طفل أثناء سيره بالشارع في المنوفية

عبدالفتاح البرهان

البرهان: حلايب وشلاتين سودانية وسنعمل على استعادتها

الأمم المتحدة:

مقتل 10 مدنيين في قصف على سوق شمالي اليمن

عرب وعالم

اليمن
اليمن

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مقتل 10 أطفال في قصف روسي لإدلب

#

مقتل وإصابة 18 في قصف روسي على سوريا

#

مقتل وإصابة 8 أطفال في قصف روسي على سوريا

#

سوريا.. قصف روسي يقتل 4 مدنيين بمنطقة "خفض التصعيد"

أعلنت الأمم المتحدة، مساء الجمعة، مقتل 10 مدنيين وإصابة آخرين في قصف على أحد الأسواق بمحافظة صعدة، شمالي اليمن.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، اطلعت عليه الأناضول.
وأفاد البيان، أن التقارير الميدانية الأولية تشير إلى مقتل 10 مدنيين وإصابة 18 آخرين بينهم طفل، في قصف على سوق "الرقو"، في مديرية منبه، بصعدة، الأربعاء الماضي.
وقالت ليز غراندي، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، وفقاً للبيان، "كل حالة وفاة، وكل إصابة ناتجة عن هذا الصراع هي مأساة".
وأضافت غراندي، "ما يحدث في اليمن غير منطقي، ومن الضروري إنهاء القتال، بل ويجب أن يحدث ذلك الآن".
وأشار البيان، إلى أن شركاء العمل الإنساني قدموا الدعم لمستشفى "الطلح"، والمستشفى الجمهوري في المنطقة لمساعدة الجرحى، فضلاً عن "تقديم المساعدة للمجتمعات المحلية المتضررة من الهجوم".
ولم توجه الأمم المتحدة اتهاماً لأي طرف بالوقوف وراء الحادثة.
والأربعاء الماضي، أعلنت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم الحوثيين، مقتل 10 مهاجرين من جنسيات إفريقية وإصابة 35 آخرين في قصف مدفعي سعودي، على منطقة "الرقو"، بـ"منبه".
ولم يصدر تعليق فوري من القوات السعودية أو التحالف العربي حول ما ذكره بيان الأمم المتحدة. 

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رمضان صبحي أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا
» نتنياهو: سأقبل بقرارات المحكمة بحقي
» زيارة محتملة لبوتين إلى فلسطين أوائل 2020
» "الضباب السام" يغلق مدارس 3 مدن في باكستان
» العاهل الأردني: العلاقات مع إسرائيل في أسوأ حالاتها الآن
» الاعتداء على مسلمة "حامل" بالركل واللكم في أستراليا
» بث مباشر.. مصر وساحل العاج في نهائي أمم إفريقيا
» فلسطين توجه دعوة لروسيا لاستخراج النفط بأراضيها
» الصين تبدي استعداداها للمساهمة في إعمار سوريا
» لبنانيون يعيدون مجسم الثورة إلى وسط بيروت
» الفراعنة يهزون شباك "الأفيال" بهدف نظيف

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:06 ص

  • فجر

    05:06

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية