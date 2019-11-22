الجيش العراقي ينفي سقوط قتلى في مظاهرات الجمعة ببغداد

22 نوفمبر 2019 - 11:00 م

نفى الجيش العراقي سقوط أية قتلى في الاحتجاجات الشعبية بمحافظة بغداد الجمعة.



وقال اللواء الركن عبد الكريم خلف، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، في تصريح لوكالة الإعلام العراقية الرسمية، إن "عمليات وزارة الصحة لم تسجل أي حالة استشهاد في ساحات التظاهرات اليوم".

وذكرت الوكالة أن خلف "يكذب (بهذا التصريح) ما جاء في بعض وسائل الإعلام بشأن سقوط شهداء في صفوف المتظاهرين اليوم الجمعة".

وأفادت وكالات الأنباء فضلا عن المواقع الأخبارية المحلية العراقية بسقوط 4 قتلى من المتظاهرين جراء إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين قرب جسري الأحرار والسنك وسط بغداد.

كما أبلغ مصدر طبي الأناضول بأن 4 قتلى و40 جريحا ومصابا من المتظاهرين سقطوا الجمعة في بغداد.

ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل خلالها 339 شخصا على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.