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السيسى يهنئ المنتخب الأولمبي: إنجاز جديد يسطره شباب مصر

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السيسى يهنئ المنتخب الأولمبي: إنجاز جديد يسطره شباب مصر

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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري ومنتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، بحصوله على كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020.
وقال الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أهنئ الشعب المصري ومنتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، بحصوله على كأس الأمم الأفريقية والتأهل لأوليمبياد طوكيو».
وأضاف: «‏إنجاز جديد يسطره شباب مصر بالعزيمة والإصرار والإرادة.. إنجاز يضاف للإنجازات الدائمة لهذا الجيل، والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي».

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