نشرة اقتصادية.. أسعار الدولار والذهب اليوم

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الجنيه

سعر الدولار

سعر الذهب

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، استقرارًا وفق آخر تعاملات الجمعة في عدد من البنوك.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

وفي بنك الإسكندرية، سجل الدولار  16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الدولار  16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، في بنك مصر.

وفي بنك إتش إس بي سي سجلت العملة الخضراء 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

ثانيًا الذهب:

أما أسعار الذهب فتراجعت اليوم الجمعة، حيث سجّل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا 659 جنيهًا.

وجاءت الأسعار كما يلي:

عيار 24 سجل 753 جنيهًا.

عيار 21 سجل 659 جنيهًا.

جرام الذهب عيار 18 بلغ 565 جنيهًا.


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