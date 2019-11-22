فيديو صادم.. إعلامية شهيرة في حوض الاستحمام

22 نوفمبر 2019 - 08:41 م

أدمنت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، إثارة الجدل مع كل إطلالة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي أحدث إطلالة لها، ظهرت "بولند" في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" داخل حوض الاستحمام.

وعلقت قائلة، إن هذا هو حالها وهي تقرأ الأخبار وتسمع الحكايات التي يؤلفها البعض عنها.

يشار إلى أن "بولند" تتواجد حاليًا في سويسرا، بعد أن عادلت لزوجها، واعتذرت عن تقديم برنامج "عالم الرجال" الذي كانت ستعود من خلاله إلى شاشة التليفزيونات بعد فترة غياب طويلة.

ولطالما تعرضت "بولند" لانتقادات بسبب ما يراه البعض تصنعًا من جانبها في "الدلع"، في برامجها التليفزيونية وملابسها الصارخة. تعرضت للعديد من الانتقادات وذلك بسبب دلعها المتصنع في كافة برامجها وأزيائها الصارخة.