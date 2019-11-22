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الصين تبدي استعداداها للمساهمة في إعمار سوريا

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سوريا

الصين

اعمار سوريا

أعربت الصين عن استعداداها للمساهمة في إعمار سوريا، في جانبيه الاقتصادي والاجتماعي.

جاء هذا على لسان نائب الرئيس الصيني وانغ تشيشان، حيث صرح بأن بلاده "مستعدة للعب دور إيجابي بإعادة الإعمار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، من خلال تعزيز مبادرة الحزام والطريق".

وأشار وانغ خلال اجتماعه مع وفد من حزب "البعث" الحاكم في سوريا، برئاسة الأمين العام المساعد للحزب هلال الهلال، "إلى موقف الصين الداعم لسوريا في حربها ضد الإرهاب العالمي والقوى الإمبريالية التي حاولت إسقاط سوريا، وتفتيتها وفرض السيطرة على المنطقة".

وأكد أن انتصار سوريا بعد هذه السنوات التسع من الحرب يدل على قوتها وعظمتها، حيث يشهد تاريخها بذلك.


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