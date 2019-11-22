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المبعوث الأممي:

ضربات التحالف على اليمن انخفضت بنسبة 80%

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كشف مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، مارتن جريفيث، عن انخفاض نسبة الهجمات التي ينفذها التحالف العربي على اليمن بنحو 80%.

وقال إن عدد الضربات الجوية التي نفذها التحالف بقيادة السعودية في اليمن انخفض بنحو 80 في المئة في الأسبوعين الأخيرين.

وقال في إفادته، اليوم الجمعة، بمجلس الأمن الدولي: "في أهم مؤشر على أن الأمور تتغير في اليمن، انخفض معدل (الضربات الجوية) في الأسبوعين الأخيرين انخفاضا هائلا".

وأضاف "شهد البلد في هذين الأسبوعين عددا أقل بنسبة 80 في المئة من الضربات الجوية عن الأسبوعين اللذين سبقاهما".


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