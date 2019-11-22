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هجوم على "أسما شريف" بسبب "عمر عبد الكافي"

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اسما شريف
اسما شريف

الطيب حسين

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تعرضت الإعلامية أسما شريف منير، لهجوم جديد بسبب منشور عبر حسابها على موقع "فيس بوك"، نشرت خلاله نصيحة للدكتور عمر عبد الكافي.

وكانت "أسما شريف" قد تعرضت لموجة انتقادات حادة قبل نحو شهر، إثر تصريحات فُهمت أنها انتقاص من الشيخ محمد متولي الشعراوي.

المنشور الجديد عرضت خلاله كلامًا للدكتور عمر عبد الكافي جاء فيه: "الرجال قوامون على النساء، هذا خطاب تكليف وليس تشريفا، فأنت قوام لتجعلها سيدة لا خادمة، أنت قوام لتجعلها زوجة لا جارية، أنت قوام لتجعلها رفيقة لا تابعة".

إلا أن قيام "أسما شريف" بهذا الأمر لم يرق للبعض، حيث انبروا لها مطالبين إياها بعدم التحدث في أمور الدين أو السياسة.

وكتبت لها إحدى المتابعات: " نصيحه ابعدي عن أي مواضيع مرتبطه بالسياسه والدين... المواضيع الاجتماعيه اللي انت بتعمليها افضل... الدين لله والوطن للجميع".

ونصحها متابع آخر قائلًا: " نصيحه مني ابتعدي عن هذا النوع من المواضيع مثل الدين او السياسه لان سوف تواجهين نقد حاد بسبب اختلاف الوعي عند الناس".


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