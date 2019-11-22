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إعدام ماليزي لتهريبه نحو 17 جرام هيرويين

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إعدام

سنغافورة

هيروين

تهريب

أعدمت سنغافورة، اليوم الجمعة، رجلا ماليزيا يبلغ من العمر 36 عاما، أدين بتهريب 16.56 جرام من الهيرويين الصافي.

وأكد موقع "ذا ستار" الماليزي، أن عبد حلمي عبد الحليم قد أعدم في سجن شانغي في سنغافورة، بعدما أدين بتهمة الاتجار بالمخدرات، حيث قام بتهريب 16.56 جرام من الديامورفين "هيرويين صافي" في مارس 2017.

وقالت مجموعة من المنظمات الحكومية، إن إعدام حلمي لا يساعد بأي حال في الحرب على تجارة المخدرات، ومن المقلق أيضا أن تستمر سنغافورة في استهداف الماليزيين الفقراء في ما يسمى بسياسة مكافحة المخدرات.

وأعدم العديد من الماليزيين في سنغافورة بتهمة تهريب المخدرات في السنوات الأخيرة، وحكم على كثيرين آخرين بالسجن المشدد.


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