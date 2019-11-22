السيسي: وقعنا اتفاقية ستحقق نموًا أعلى لدخل المواطن الإفريقي

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منطقة التجارة الإفريقية الحرة تدخل حيّز التنفيذ

مصر

السيسي

استثمر في أفريقيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العاصمة الإدارية مكان يثبت تحويل الحلم إلى واقع وحقيقة، متابعًا: “نلتقي اليوم في مؤتمر الاستثمار في إفريقيا لنبحث الجهد والعمل المشترك لتحقيق التنمية المنشودة، تنمية تتجاوز تحديات وعالم مليء بالصعوبات، لنسطّر واقعًا جديدًا”.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر إفريقيا 2019، من العاصمة الإدارية، "أن مصر عملت خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي لتجاوز تلك الصعوبات، من خلال التعاون مع الأشقاء الأفارقة، وكان دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ، علامة فارقة في تاريخ القارة".

وأشار "السيسي"، إلى أن الاتفاقية تمثل فرصة حقيقية لتحقيق نمو أعلى ودخل أفضل للمواطن الإفريقي، ولزيادة معدل التجارة الإفريقية، مبينًا أنها ستساهم في زيادة تدفقات التجارة والاستثمار بين دول القارة.

وينطلق مؤتمر إفريقيا 2019 تحت عنوان “استثمر في إفريقيا”، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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