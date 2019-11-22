» الجنايني: واثق في الفوز بأمم أفريقيا

أكد عمرو الجناينى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة ثقته بقدرة المنتخب الأوليمبي على تحقيق لقب بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا.

ويستعد المنتخب الوطني، لمواجهة كوت ديفوار، في نهائي البطولة اليوم الجمعة على استاد القاهرة، وضمن الفراعنة التواجد في المباراة النهائية، عقب الفوز على جنوب أفريقيا بثلاثية دون رد، في نصف النهائي، بينما تأهل منتخب الأفيال على حساب غانا، عقب الفوز بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2 / 2.

وقال الجناينى، في تصريحاته للجنة الإعلامية للبطولة، "قدم لاعبو المنتخب الأولمبي، أداءً أكثر من رائع في البطولة، وقادرون على الاستمرار في تقديم هذا الأداء اليوم والتتويج باللقب، رغم قوة كوت ديفوار، ويجب أن نوجه الشكر للجهاز الفني واللاعبين بعد هذا الأداء الراقى".

وأضاف: "أتوقع امتلاء الاستاد عن أخره في مباراة اليوم، وهذا ليس بالغريب عن الجماهير المصرية الداعم الأول والرئيسي لجميع المنتخبات القومية".