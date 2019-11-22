انطلاق فعاليات مؤتمر «استثمر في أفريقيا» بحضور السيسي

تبدأ بعد قليل فعاليات منتدى إفريقيا 2019، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى وصل منذ قليل إلى مقر انعقاد المؤتمر بالعاصمة الإدارية.

وتقام الفعاليات في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويقام المؤتمر تحت شعار «استثمر فى إفريقيا 2019».

ويستعرض مؤتمر استثمر فى إفريقيا 2019 عددًا من المشروعات الكبرى لتعزيز التنمية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين الدول الإفريقية ولاسيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصحة والتصنيع والتطوير التكنولوجي.

وينطلق مؤتمر أفريقيا 2019، تحت عنوان استثمر في أفريقيا الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.