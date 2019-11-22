البرهان: حلايب وشلاتين سودانية وسنعمل على استعادتها

قال رئيس مجلس السيادة بالسودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن بلاده ستعمل استعادة حلايب وشلاتين من مصر، مشيرًا إلى أن المنطقة سودانية، وأن إن القيادة الجديدة لم تبحث مع القيادة المصرية هذه القضية بعد.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها رئيس مجلس السيادة السوداني عن قضية حلايب وشلاتين على المستوى الإعلامي، وذلك ردًا على سؤال مباشر من مذيع قناة "الجزيرة" القطرية.

وتجنب "البرهان" الإسهاب في هذه المسألة الخلافية مع مصر، مكتفيا بإجابة مقتضبة على سؤال المذيع: هل حلايب وشلاتين سودانية أم مصرية؟

وأشار إلى أن هذا الملف شغل الرأي العام في السودان، وهذه القضية فيها الكثير من الإجراءات التي يعمل عليها السودان وستظل قائمة".

ونشأ خلاف بين مصري والسودان على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد منذ 6 عقود.