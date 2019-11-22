فضيحة جنسية داخل سيارة شرطة تهز المغرب

فتحت وزارة الداخلية المغربية، تحقيقًا موسعًا بشأن مقطع فيديو أثار ضجة في أنحاء المغرب، حسبما ذكرت وسائل إعلام مغربية.

وقال موقع هسبريس المغربي، إن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي يوسف قيام رجل أمن بممارسة الجنس مع سيدة داخل سيارة شرطة.

ونقل الموقع عن مصدر بوزارة الخاريجة قوله، إن التحقيق يهدف إلى تحديد ظروف وملابسات تصوير الفيديو وتحديد هوية الشخص الظاهر فيه.

ولفت المصدر إلى أنه فور معرفة الشخص الذي ظهر في الفيديو، سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية حياله.