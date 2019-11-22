» بالصور.. فيفي عبده تودع شقيقتها ونجوم الفن في غياب

شيعت جنازة سعاد الشقيقة الكبرى للفنانة فيفي عبده، منذ قليل، والتي وافتها المنية مساء أمس الخميس، بعد صراع قصير مع مرض السرطان استمر لمدة شهرين، وذلك من مسجد السيدة نفيسة.

وغاب نجوم الفن عن حضور تشييع الجثمان ومؤازة فيفي عبده، بينما حضرت الفنانة إلى المسجد هي وابنتها عزة مجاهد، كما حضر نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي.

ونعت فيفي وفاة شقيقتها، ونشرت صورة لها حسابها الشخصي بـ”انستجرام”، ونعتها من خلال الصورة، وطلبت من الجمهور الدعاء لها، فقالت: “إنا لله و إنا إليه راجعون أختي في ذمة الله الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة و المغفرة”.

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