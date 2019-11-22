"شومان" : الحجاب فريضة لا تقبل الاجتهاد

وجاء في تعليقه: لا أدري سببا لهذا اللغط المشتعل على المواقع وصفحات التواصل،وشغل الناس بفلانة ارتدت الحجاب وكأنها دخلت الإسلام،وفلانة خلعت الحجاب وكأن الإسلام قد أصيب في مقتل بفعلها هذا،وفلان صرح،وعلان رد عليه،وفلان تراجع عن تصريحاته،والأزهر يحسم الجدل في مسألة الحجاب ،وكأنها كانت مسألة عالقة غير محسومة ....الخ.

وجاء في تعليقه: لا أدري سببا لهذا اللغط المشتعل على المواقع وصفحات التواصل،وشغل الناس بفلانة ارتدت الحجاب وكأنها دخلت الإسلام،وفلانة خلعت الحجاب وكأن الإسلام قد أصيب في مقتل بفعلها هذا،وفلان صرح،وعلان رد عليه،وفلان تراجع عن تصريحاته،والأزهر يحسم الجدل في مسألة الحجاب ،وكأنها كانت مسألة عالقة غير محسومة ....الخ.

وأضاف: ياسادة الحجاب حكمه معروف وليس محل خلاف ولا اجتهاد حتى يخوض فيه من يعرف ومن لايعرف،ولن يزيد الإسلام قوة ارتداء واحدة أو أكثر له ،ولن ينتكس الإسلام بخلعهن له،فمن ارتدته فقد التزمت فريضة من فرائض دينها،ومن خلعته فقد ضيعت فريضة،وأمرها إلى الله وليس للعباد،ولا اعتقد أن الناس يتابعون أخبار من يصلون و يزكون ويصومون ومن يحجون ومن يتركون ،فهل يرون الالتزام بالحجاب من عدمه قضية أهم من ترك أركان الإسلام أو الالتزام بها؟!!!.

وأضاف: ياسادة الحجاب حكمه معروف وليس محل خلاف ولا اجتهاد حتى يخوض فيه من يعرف ومن لايعرف،ولن يزيد الإسلام قوة ارتداء واحدة أو أكثر له ،ولن ينتكس الإسلام بخلعهن له،فمن ارتدته فقد التزمت فريضة من فرائض دينها،ومن خلعته فقد ضيعت فريضة،وأمرها إلى الله وليس للعباد،ولا اعتقد أن الناس يتابعون أخبار من يصلون و يزكون ويصومون ومن يحجون ومن يتركون ،فهل يرون الالتزام بالحجاب من عدمه قضية أهم من ترك أركان الإسلام أو الالتزام بها؟!!!.