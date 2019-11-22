تركي آل الشيخ ينشر محادثة مثيرة بين رونالدينيو وميسي

أثار تركي آل الشيخ، إعجاب السوشيال ميديا بعد نشره فيديو لرسائل متبادلة بين رونالدينو الأسطورة البرازيلية وليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين.

أثار تركي آل الشيخ، إعجاب السوشيال ميديا بعد نشره فيديو لرسائل متبادلة بين رونالدينو الأسطورة البرازيلية وليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين.