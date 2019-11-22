  • الجمعة 22 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:32 م
بحث متقدم
عبدالفتاح البرهان

البرهان: حلايب وشلاتين مصرية وسنعمل على استعادتها

الجماهير في مدرجات استاد القاهرة

قبيل المباراة.. «تذكرتي» تعلن نفاذ تذاكر نهائي كأس الأمم

غادة والي وزيرة التضامن

أول تعليق من «غادة والي» على اختيارها مديرًا لمنظمة أممية

المتهمين في حريق إيتاي

القبض على 9 من المتورطين في حريق «إيتاي البارود»

جنوب إفريقيا

بث مباشر.. غانا وجنوب إفريقيا في مباراة الثالث والرابع

أرشيفية

فضيحة جنسية داخل سيارة شرطة تهز المغرب

محمد صلاح

كلوب يكشف موعد عودة صلاح من الإصابة

عباش شومان

"شومان" : الحجاب فريضة لا تقبل الاجتهاد

ترامب

رئيس لجنة "عزل ترامب": التهم تفوق فضيحة "ووترجيت"

وزيرة السياحة

المشاط لبلومبرج : السياحة حققت 12.6 مليار دولار

بالفيديو

تركي آل الشيخ ينشر محادثة مثيرة بين رونالدينيو وميسي

الرياضة

ميسي ورونالدينيو
ميسي ورونالدينيو

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

مفاجأة جديدة من "تركي آل الشيخ" بموسم الرياض

#

تركي آل الشيخ يتوعد شابًا بسبب فيديو "مُسيئ"

#

تركي آل الشيخ يعلق على توجيه محمد بن سلمان

#

مفاجأة "تركي آل الشيخ" الجديدة تشعل "فيس بوك"

فيديو

ميسي

رونالدينيو

أخبار السعودية

سيارة



أثار تركي آل الشيخ، إعجاب السوشيال ميديا بعد نشره فيديو لرسائل متبادلة بين رونالدينو  الأسطورة البرازيلية وليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين. 
وفي المقطع المصور، تبادلا النجمان التحية ويتحدثان عن المملكة العربية السعودية، وبعدها أخبر رونالدينو صديقه ميسي أنه اشتري سيارة من معرض الرياض للسيارات بموسم الرياض وسأله عن موعد قدومه لشراء سيارته. 
فيما رد عليه ميسي، أنه سيتواجد مع فريقه برشلونة يناير القادم لخوض كأس السوبر الإسباني وأنه من قريب كان متواجدا مع منتخب بلاده. 

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» نتائج قرعة ملحق تصفيات يورو 2020
» قبيل المباراة.. «تذكرتي» تعلن نفاذ تذاكر نهائي كأس الأمم
» بالصور.. فيفي عبده تودع شقيقتها ونجوم الفن في غياب
» " الزبادي" أمل جديد للمدخنين للوقاية من سرطان الرئة
» الاستعدادات الأخيرة للعرض المدني للاحتفال بعيد الاستقلال اللبناني
» مقتل 3 أشخاص في إندونيسيا.. والقاتل.."دبور غاضب"
» بالأسماء.. حكام مباراة الاتحاد والمحرق البحريني
» عودة التعاون المخابراتي بين كوريا و طوكيو
» "الفجل الأحمر " العلاج السحري لهذه الأمراض
» رئيس يعين شقيقه رئيس للوزراء في هذه الدولة
» الأهلى راحة 24 ساعة من التدريبات قبل مواجهة الجونة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:59 م

  • فجر

    05:06

  • شروق

    06:33

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب