فنان شهير يطلق الرصاص خلال حفلة بموسم الرياض

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أخبار السعودية

محمد رمضان

مملكة

موسم الرياض

أحيا الفنان محمد رمضان حفلًا،  ضمن فعاليات موسم الرياض للترفيه مساء أمس الخميس على هامش معرض السيارات الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه لإجراء مزاد على أنواع مختلفة من السيارات فريدة الطراز.

ودخل رمضان الحفل هابطًا بسيارة ثم هبط منها مرتديًا ملابس رجال المافيًا وأطلق ما يشبه الرصاص في كل الاتجاهات وذلك على أنغام أغنيته مافيا.

ووجه "رمضان" التحية للملك سلمان بن عبد العزيز قائلًا : إنه نموذج للملك الذي يسعى لتوحيد العرب ولم شمل الأمة.

وحيا رمضان جمهور السعودية بعد فاصل من الأغاني وقال : الحقيقة اللي خلاني اتجه للغناء هو الجمهور اللي حب أغنياتي في الأفلام.



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