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مجددا.. إلهام شاهين: الشعراوي تحدث في قضايا ليست من الدين

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إلهام شاهين
إلهام شاهين

متابعات- الدويني فولي

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رجال الدين

إلهام شاهين

خالد منتصر

الكلى

الشعرواي


قالت الفنانة إلهام شاهين، إن رجال الدين يتحدثون عن الدين في قضايا لم ترد في الدين أساسا.
وأضافت خلال مناقشة كتاب "هذه أصنامكم وهذه فأسي.. لماذا يخاصم المسلمون الحداثة"، الذي تنظمه مؤسسة بتانة الثقافية، للكاتب خالد منتصر، أن الشيخ الشعراوي مثلا قال إن مريض الكلي لا يجب أن يتعالج من مرضه. 
وأشارت إلي أنها تعلمت من الكاتب خالد منتصر كثيرا،  وتحب كل ما يكتبه وتردده في المقابلات التي تشارك فيها. 


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