» عودة التعاون المخابراتي بين كوريا و طوكيو

22 نوفمبر 2019 - 01:03 م

أعلنت كوريا الجنوبية عن عودة تبادل المعلومات المخابراتية مع طوكيو، بشأن كوريا الشمالية حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون الياباني.

وتعتبر هذه الخطوة تراجعا عن القرار السابق بوقف اتفاق للتعاون بين البلدين وسط خلافات حول التجارة، حسبما ذكرت رويترز.

وكانت كوريا الجنوبية قد استجابت لضغوط الولايات المتحدة لإبقاء معلوماتها العسكرية مع اليابان بصورة آمنة, خاصة أن واشنطن كانت تخشي أن تؤدي عودة نقل المعلومات من خلال الجيش الأمريكي إلي تقويض الجهود الرامية للرد علي أي خطر قد تشكله صواريخ كوريا الشمالية.