عمومية رويال ريسورسز تعتمد الخطة الاستثمارية

22 نوفمبر 2019 - 11:43 ص

عقدت شركة رويال ريسورسيز اجتماع جمعيتها العمومية العادية بمقر الشركة بالمعادي، وهي أحد أهم الشركات الوطنية المصرية العاملة في قطاع البترول وقائد التحالف الفائز بحق امتياز حقل طائر البحر بمنطقة خليج السويس والذي يعتبر صاحب ثاني أكبر منحة توقيع للحكومة المصرية في تاريخ قطاع البترول ،

و أشاد المساهمون أعضاء الجمعية العمومية بالمجهودات الكبيرة لإدارة الشركة علي السعي في تحقيق طفرة في هذا المجال و إدخال استثمارات خارجيه مباشره تكون نواه لدخول مستثمرين جدد و شركات عملاقه تماشيا مع سياسة الدولة الناجحة في هذا القطاع وغيره من القطاعات الحيوية.

و تم عرض تقرير مجلس الإدارة علي الجمعية العمومية للشركة والذي أشار إلي للعروض الاستثمارية المتاحة وعرضها علي المساهمين لانتقاء أفضلها.

و في نهاية الاجتماع جدد المساهمين الثقة في مجلس إدارة الشركة وتقدموا بالشكر لجميع موظفي الشركة وشكر خاص للعضوين المنتدبين للشركة، المهندس سامح فهمي العضو المنتدب للشئون الفنية والاقتصادية و محمود فراج العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية.