استخدام جلود الحمير في علاج "فقر الدم"

22 نوفمبر 2019 - 11:26 ص

كشفت تقارير عالمية، أنه يتم ذبح ملايين الحمير سنويًا، بسبب جلودها، من أجل تلبية الطلب المتزايد عليها لاستخدمها مكونا في الطب الصيني التقليدي، الذي يعتقد أن مادة "إيجياو" المستخلصة من جلود الحمير في تحسن الدورة الدموية وتعالج حالات مثل فقر الدم.

وتشير التقديرات الجديدة الصادرة عن منظمة "مأوى الحمير" أو "دونكي سانكتشوري"، وهي منظمة بريطانية تعنى بحماية الحمير، بحسب "روسيا اليوم" إلى أن هناك حاجة إلى نحو 4.8 ملايين حمار في السنة؛ لتلبية الطلب على الطب التقليدي الصيني القائم على "الجيلاتين" الموجود في جلود الحمير، والذي يسمى "إيجياو".

وحذرت التقارير، من أنه إذا استمر الطلب على جلود الحمير بهذه الوتيرة، فإن عدد الحمير في العالم، والمقدر بحوالي 44 مليون حمار، ستنخفض إلى النصف خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وبحسب التقارير، فقد تراجعت أعداد الحمير في البرازيل في الأعوام الأخيرة بنسبة 28 %، وبنسبة 37 % في بوتسوانا، وبنسبة 53 % في قيرجيزيا، وهناك مخاوف من أن الحمير قد تختفي تماما في كينيا وغانا بسبب تجارة جلودها

يذكر أنه منذ عام 1992، انخفضت أعداد الحمير في الصين بنسبة 76 %، مع تحول البلاد إلى الواردات العالمية لسد النقص في الطلب.