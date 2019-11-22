  • الجمعة 22 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:25 م
بحث متقدم
الشوباشي

الشوباشي: وقت الانفجار محدش هيقدر يقف قصادنا

واتساب

"تليجرام" يوجه ضربة موجعة لمستخدمى «واتساب»

بث مباشر من داخل فندق

بث مباشر من داخل غرفة.. يحول فندق إلى العالمية

الطيران الروسي

تعرف علي حقيقة منع رحلات الطيران الروسية لمصر

عكاشة

عكاشة: "الحسبة طلعت غلط يا عكش"

حمير

استخدام جلود الحمير في علاج "فقر الدم"

مجسم الثورة

شاهد..احتراق مجسم الثورة في ساحة الشهداء بلبنان

غادة والي

المرشحون لشغل منصب وزير التضامن

ستاد القاهرة

موعد فتح أبواب ستاد القاهرة لاستقبال الجماهير

بوتين

بوتين يفجر مفاجأة عن انهيار الاتحاد السوفيتي

تعرف علي حقيقة منع رحلات الطيران الروسية لمصر

آخر الأخبار

الطيران الروسي
الطيران الروسي

متابعات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

تعرف علي أعراض النوبة القلبية قبل حدوثها بشهر

#

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

#

تعرف على حقيقة عودة شيرى عادل لطليقها "معز مسعود"

#

رئيس شعبة الأدوية: هذه حقيقة اختفاء حبوب منع الحمل

السفير الروسي

الطيران المدني

شرم الشيخ

الرحلات الروسية

نفي رئاسة مجلس الوزراء التقارير التي تم تداولها عن تأخير الرحلات الروسية إلي مصر، في مواقع إخبارية روسية.

و أشار المجلس في البيان الذي أصدره إلي أن وزارة الطيران المدني نفت تماما  صحة هذه الأخبار، وأنها تواصلت مع السفارة الروسية ونفت خلال بيان لها ما تم تداوله بهذا الشأن.

و أضافت السفارة أن هناك تعاونا وثيقا بين القيادة المصرية والروسية لسرعة استئناف رحلات الطيران بين روسيا ومصر.

جدير بالذكر أنه تم إيقاف رحلات روسيا إلي مصر في أكتوبر 2015 بعد سقوط طائرة ركاب روسية فوق شبه جنوب سيناء بعد إقلاعها من منتجع بشرم الشيخ ومقتل 224 شخص ، هم ركاب الطائرة وطاقم الطائرة.


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بالأسماء.. حكام مباراة الاتحاد والمحرق البحريني
» عودة التعاون المخابراتي بين كوريا و طوكيو
» "الفجل الأحمر " العلاج السحري لهذه الأمراض
» رئيس يعين شقيقه رئيس للوزراء في هذه الدولة
» الأهلى راحة 24 ساعة من التدريبات قبل مواجهة الجونة
» تعرف علي أعراض النوبة القلبية قبل حدوثها بشهر
» إعادة فتح ميناء" أم قصر"
» العثور علي سفينة نوح شرق تركيا
» تعرف علي أسعار الخضار والفاكهة اليوم
» خزينة الزمالك تنتعش بـ 6 مليون جنيه
» عمليات مختلفة لـ 21 ألف طالب..بـ 31 مدرسة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:06

  • شروق

    06:33

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب