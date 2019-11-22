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بوتين

بوتين يفجر مفاجأة عن انهيار الاتحاد السوفيتي

بوتين يفجر مفاجأة عن انهيار الاتحاد السوفيتي

عرب وعالم

بوتين
بوتين

علي محمود

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روسيا القيصرية

انهيار الاتحاد السوفيتي

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبب الحقيقي وراء انهيار الاتحاد السوفيتي؛ موضحا أنه غير مرتبط بنمو الروح القومية لدول البلطيق.

وقال بوتين، خلال مشاركته في منتدى"روسيا تنادي"، أن انهيار الاتحاد السوفيتي، يرجع إلى عدم وجود فاعلية  كبيرة في السياسة والاقتصاد، التي أدت عمليا إلى الانهيار في المجال الاجتماعي، وكانت لها عواقب طويلة الأمد على المجال السياسي.

وأضاف بوتين، أن ثمة علاقة ضعيفة تتعلق بنمو المشاعر القومية في بلاد البلطيق، وانهيار الاتحاد السوفيتي.

يذكر أن الاتحاد السوفيتي، كان يضم العديد من الدول الشيوعية؛ حيث كان ميلاده في عام 1922م،  في أعقاب انهيار الامبراطورية القيصرية،  التي أصابها الوهن والضعف والاضطرابات السياسية، التي أدت إلى دخولها لحرب أهلية استمرت لمدة أربع سنوات، ثم سقوطها، ثم ولد الاتحاد السوفيتي عام 1922 والذي استمر حتى عام 1991م.


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