موعد فتح أبواب ستاد القاهرة لاستقبال الجماهير

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ستاد القاهرة يحتضن نهائي أفريقيا

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نهائي

ستاد القاهرة

تذكرتى

جماهير مصر

يفتتح ستاد القاهرة أبوابه فى الواحدة بعد ظهر اليوم الجمعة، استعدادًا لاستقبال الجماهير التى تحضر نهائي بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة بين المنتخب المصرى وكوت ديفوار، إلى جانب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين جنوب أفريقيا وغانا.  

المباراة النهائية مقرر لها الثامنة مساء اليوم، بينما مباراة تحديد المركز الثالث تنطلق فى الرابعة عصرًا على ملعب السلام.

وكانت شركة تذكرتى المسئولة عن دخول الجماهير أهابت بضرورة تواجد بطاقة المشجعين مع تذكرة المباراة لضمان عملية تسهيل الدخول، وظهور المباراة بشكل راقى يليق باسم ومكانة مصر.


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