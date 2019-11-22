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العثور علي سفينة نوح شرق تركيا

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سفينة نوح
سفينة نوح

متابعات - أمينة عبد العال

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تركيا

سفينة نوح

نوح عليه السلام

بالرغم من أنه تم العثور علي هذا الجسم الغريب منذ عام 1959 في منطقة جبلية شرق تركيا، والذي أشار العلماء إلي أنه سفينة نوح، لكن كانت هناك حالة من الجدل حول صحة تلك المعلومات، و كان لابد من إجراء الدراسات التي تنفي أو تثبت صحة تلك المعلومات.

وأعلن العلماء الجيولوجيون وعلماء في الهندسة والآثار أن دراساتهم أكدت أن هذا الجسم هو سفينة سيدنا نوح عليه السلام، وأكد علماء آخرون أن الأمر يحتاج إلي الاستعانة بالعلماء في جامعات العالم المختلفة حيث إن تلك النتائج ليست مؤكدة علي حد قولهم.

وأعلن بعض المؤيدين لهذه النظرية بأن السفينة تعود لسيدنا نوح، وأنهم سيقومون بإنتاج فيلم وثائقي عن البحث عن السفينة.

يذكر أن الدراسة اعتمدت علي تصميم النموذج عبر تحليل البيانات الكهرومغناطيسية من تربة الموقع .

جدير بالذكر أن سفينة سيدنا نوح عليه السلام قام ببنائها في الصحراء لينقذ فيها من آمن بالله وبه بها، من الطوفان واتهمه أهله بالجنون فكيف يبني في الصحراء سفينة وقبل الطوفان جمع من كل كائن زوجين ، واتبعه المؤمنون و ترك ابنه لأنه لم يؤمن ، وقالت آيات الله البينات:"  وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ" ولم يستدل علي مكانها حتى الآن وإن قيل أن  جبل الجودي هو المكان الذي رست عليه سفينة سيدنا نوح ويقع في  تركيا كما يقال.

 


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