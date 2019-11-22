المرشحون لشغل منصب وزير التضامن

22 نوفمبر 2019 - 10:46 ص

أكدت مصادر داخل وزارة التضامن الاجتماعي،ترشح بعض القيادات بالوزارة لتولي منصب وزير التضامن خلفا لدكتورة غادة والي ،والتي من المقرر أن تشغل منصبا رفيع المستوى في الأمم المتحدة.



وأوضحت المصادر في تصريحات صحفية نقلها عدد من المواقع الإلكترونية،أنه ضمن المرشحين اختيار نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، لشغل منصب وزيرة التضامن خلال التشكيل الوزاري الجديد، لما لها من خبرة فى مجال الحماية الاجتماعية.



ورجح المصدر أيضا، ترشيح الدكتور عمرو عثمان الذي يشغل منصب مساعد وزيرة التضامن ، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لمنصب الوزير.



من جانبها رحبت وزارة الخارجية بما أعلنته الأمم المتحدة، اليوم، بشأن قرار السكرتير العام أنطونيو جوتيريش، باختيار غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.



وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن ما تتمتع به الوزيرة من خبرة وكفاءة ممتدة تؤهلها لتولي هذا المنصب المهم، بما يخدم مصالح الدول الأعضاء ويحقق أهداف المكتب إزاء مواجهة التحديات الناشئة عن الجريمة والجريمة المُنظمَة، وانتشار ظاهرة المخدرات والإدمان.

