الرئيس اللبناني يضع إكليلا من الزهور على النصب لتذكاري

وضع الرئيس اللبناني، ميشال عون، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للاستقلال، فيما بدأ بعدها العرض العسكري الرمزي بوزارة الدفاع اللبنانية، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال الـ 72 .

وحضر العرض العسكري الرمزي، عدد من المسؤولين اللبنانيين، من ضمنهم رئيس الحكومة المؤقت سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيل بري، ووزير الدفاع إلياس بو صعب.

وقد ألقي الرئيس اللبناني، ميشال عون، كلمة، بمناسة يوم الاستقلال، حيث دعا المتظاهرون إلى ضرورة التركيز على مطالبهم، لأن الحوار هو الطريق الصحيح لحل الأزمات .