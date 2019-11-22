الخارجية الروسية: لا نملك معلوملت موثقة عن متقل "البغدادي"

أكد وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرومولوتوف،اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي لا يملك معلومات موثوقة ومؤكدة بشأن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي،أبو بكر البغدادي، لذا لا نستطيع تأكيد مقتله.

وصرح وزير الخارجية الروسي لوكالة "سبوتنيك"، لا توجد لدى جنودنا، الذين يعملون على الأرض معلومات موثوقة حول حقيقة ونتائج عملية مقتل أبو بكر البغدادي.

وكان قد أعنلت القوات الأمريكية، مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، إثر محاولة هروبه الي الحدود التركية، هو وزوجتاه.