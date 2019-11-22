» خزينة الزمالك تنتعش بـ 6 مليون جنيه

22 نوفمبر 2019 - 10:27 ص

استقبلت خزينة نادى الزمالك، 6 مليون جنيه مؤخرًا فى ظل سعى مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار مرتضى منصور لتوفير سيولة مالية لصرف مستحقات ومكافآت لللاعبين الفترة المقبل، كنوع من التحفيز لهم.

الزمالك يستعد جيدا الفترة الحالية، فى ظل استئناف مباريات الدورى بلقاء إنبي والمقرر له الاثنين المقبل بعد انتهاء مباريات بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة والمقامة على أرض مصر.

جدير بالذكر أن الفارس الأبيض يحتل المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى فيما يحتل إنبي المركز الأخير وهو ما تسبب فى إقالة مديره الفنى على ماهر.