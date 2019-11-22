تامر أمين يعتذر عن تقديم برنامجه..ما الأمر

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النهار

تامر أمين

اخر النهار



اعتذر الإعلامي تامر أمين، للمشاهدين عن برنامجه خلال الأسبوع القادم، بسبب ظروف سفره، مؤكدا أنه سيعود لتقديم حلقات البرنامج بدءً من الإثنين بعد القادم.

و طلب مقدم برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، من مشاهديه شيئين، أولهما قراءة الفاتحة على الأموات، وذلك لمشاركته ذكرى وفاة شخص عزيز عليه، بينما كان طلبه الثاني التأكد من صحة ما يصل إليهم من أخبار ومعلومات، مؤكدا أن هذه النقطة هى الفارق بين الشعوب المتقدمة والدول النامية.

وقال أمين: "المفروض مانصدقش أى معلومة أو نتناقلها غير لما عقلنا يصدقها، لأن الأخبار والفيديوهات والمعلومات الفالصو كتير، حتى الستات، تيجي تتجوز تلاقيها مارلين مونرو، لكن بعد شوية تكتشف أن الأمور كلها فالصو.. الرموش فالصو والعيون فالصو إلى أن تكتشف أنه اتبقالك عبد الفتاح القصري" حسب قوله.

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