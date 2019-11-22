مطالبات بطرد نتنياهو من الكنيست

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نتنياهو

الكنيسة

طرد

حزب اللكود

كشف مصدر في حزب الليكود الإسرائيلي، أنه يجب طرد رئيس الوزارء بنيامين نتنياهو،المنتهي ولايته،من هذا المنصب،ومن الكنيست، مؤكدًا أن عصر نتنياهو قد انتهي ويجب التغيير .

وأشار نفس المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، اقترب من إعلان لوائح الاتهام الخاصة بملفات نتنياهو .

ويوجه إلي "نتنياهو" تهم بالاحتيال وخيانة الأمانة، ويرى مسؤولون في الوزارة أنه ينبغي إغلاق الملف 2000، وفيما يتعلق بالملف 4000 ، فلم تحصل وقائع الاتهام على توافق .


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