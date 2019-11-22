مسئول بالخارجية الأمريكية: تركيا تعلم ما يجب فعله بهذه الصفقة

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تركيا

واشنطن

إس 400

ذكر مسئول كبير بوزارة الخارحية الأمريكية، أن على تركيا التخلص من منظومة صواريخ "إس-400" الروسية،موضحًا ان أمام تركيا فرصة لتعود مرة أخري للصورة او كما يقول الي الطاولة،وهي إعادة هذه الصواريخ أو التخلص منها بأي طريقة .

وأضاف المسئول، الذي رفض ذكر اسمه،أن النظام التركي يعلم جيدًا ما عليه فعله للعودة مرة أخري للطاولة، حيث إنه أمام خيارين إما المضي قدمًا وإما التخلص من صواريخ إس -400 بنفسه، بحسب ما نقلته "رويترز".

وأكد  نفس المسئول أن "فرض عقوبات أمريكية على تركيا لشرائها المنظومة الصاروخية الروسية مازال أمرا قائما" .

وجدير بالذكر أن هناك  خلافا بين أنقرة وواشنطن بشأن شراء تركيا لمنظومة "إس-400"، حيث تؤكد واشنطن إنها لا تتوافق مع دفاعات حلف الأطلسي وإنها تمثل تهديدا لطائراتها الشبح المقاتلة من طراز إف-35.

 


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